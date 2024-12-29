نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الرياضة 2024|المصري البورسعيدي يقدم موسما مميزا وتأهل مستحق للبطولة الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم النادي المصري البورسعيدي منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 بأداء مميز، حيث أنهى الموسم في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

عكس هذا الإنجاز على تطور الفريق واستمراره كأحد أبرز الأندية المنافسة في الدوري المصري.

أداء هجومي ودفاعي متوازن

شهد الفريق تفوقًا ملحوظًا على مدار الموسم، حيث حقق 16 انتصارًا، وخسر في 11مباراة.

كما سجل المصري 41 هدفًا خلال البطولة، مما يبرز فعالية خط الهجوم بقيادة لاعبيه المميزين.

وعلى الجانب الدفاعي، استقبلت شباك الفريق 39 هدفًا، ليظهر استقرارًا دفاعيًا يعكس التنظيم الكبير الذي شهده الفريق هذا الموسم.

نجوم الفريق وتأثيرهم في الموسم

تألق عدد من لاعبي الفريق خلال الموسم، حيث كان المهاجمين الأبرز مسؤولًا عن تسجيل الأهداف الحاسمة،وهم صلاح محسن، محمود حمادة، ميدو جابر، فخر بن يوسف.

كما كان لمحمود جاد حارس المرمى دور بارز في التصدي لعدد من الهجمات الخطيرة، مما ساهم في الحفاظ على النقاط المهمة في المباريات الحاسمة.

التأهل للبطولات الإفريقية

بفضل هذا الأداء المتميز، ضمن النادي المصري البورسعيدي التأهل للمشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.

يعكس هذا الإنجاز الطموحات الكبيرة للإدارة والجهاز الفني في إعادة الفريق إلى الساحة القارية، حيث يتطلع المصري لتحقيق إنجازات تعزز مكانته بين كبار الأندية الإفريقية.

طموحات مستقبلية

مع نهاية الموسم، وضعت إدارة النادي خططًا طموحة لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل والمشاركة في البطولات الافريقية وتحقيق نتائج طيبة من أجل إسعاد جماهير المصري البورسعيدي.