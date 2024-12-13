بيراميدز يختتم استعداداته في تونس لمواجهة الترجي بدوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في تونس استعدادا لمواجهة نظيره نادي الترجي قي إطار لقاءات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجرى المران على استاد راس الرئيسي في العاصمة تونس، واستمر لمدة ساعة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، واطمأن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش على جاهزية جميع اللاعبين لخوض اللقاء الهام.

وقبيل انطلاق المران عقد المهندس ممدوح عيد جلسة تحفيزية مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة الفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة المجموعة، بينما أكد الكابتن هاني سعيد على أن بيراميدز فريق كبير ولا يخشى أي منافس ولا بد من إثبات ذلك بكل وضوح في أرض الملعب غدا.

وسمح نادي بيراميدز لوسائل الإعلام التونسية بالحضور لمدة ١٥ دقيقة طبقا لتعليمات الكاف، واكتفى الثنائي محمد رضا بوبو وبلاتي توريه بأداء تدريبات تأهيلية من الإصابة في ظل غيابهما عن اللقاء.