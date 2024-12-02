نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام استقلال طهران بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق استقلال طهران، بهدفين لكل منهما، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

وانطلقت أحداث مباراة الأهلي ضد استقلال طهران، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

أحداث مباراة الأهلي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد استقلال طهران، بمحاولات هجومية من الأخير على عكس المتوقع.

وسجل في الدقيقة 42 من الشوط الأول، رافائيل سيلفا نجم فريق استقلال طهران في شباك الأهلي، بعد أسيست من محمد حسين مراد.

وسدد رياض محرز نجم فريق الأهلي كرة قوية، عند الدقيقة 45+2 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأدرك اللاعب إيفان توني نجم فريق أهلي جدة، هدف التعادل في شباك استقلال طهران عند الدقيقة 45+8 عن طريق ركلة جزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد استقلال طهران، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع الدقيقة 51 من الشوط الثاني، أضاف اللاعب محمد حسين إسلامي الهدف الثاني لصالح استقلال طهران في شباك الأهلي.

وأدرك اللاعب إيفان توني نجم فريق الأهلي هدف التعادل الثاني في الدقيقة 86 عن طريق ركلة جزاء.

وحصل محمد حسين إسلامي نجم استقلال طهران ظ على بطاقة حمراء عند الدقيقة 81 من الشوط الثاني، بعد التدخل على لاعب الأهلي.

وأحرز فراس البريكان مهاجم أهلي جدة، الهدف الثالث في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، ولكن تم الغاؤه بداعي التسلل.