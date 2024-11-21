نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيب جوارديولا ينتقد نفسه واللاعبين.. تصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتقد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مستوى لاعبيه، بعد اهتزاز النتائج منذ بداية الموسم، فالنادي تعرض لأربع هزائم متتالية على يد بيب جوارديولا في بطولات مختلفة.

خسر بيب جوارديولا لأول مرة في تاريخه التدريبية اربع مرات متتالية، ثلاث مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهزيمة أمام سبورتنج لشبونة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق خمس نقاط عن متصدر الدوري ليفربول، أما ارسنال وتشيلسي في المركز الثالث والرابع برصيد 19 نقطة.

بيب جوارديولا ينتقد نفسه

قال ‏بيب:"أنا لست فخورًا حقًا في بعض الأحيان، مباشرة بعد المباراة،عندما أشعر بالغضب بسبب نقل مشاعري للاعبين.

تابع كلامه أنا بشر، أرتكب الأخطاء ولكني لا أحب ذلك. في تلك اللحظة ضد كريستال بالاس في عام 2023،بعشرة لاعبين، ثم احتساب ركلة جزاء غير ضرورية، أحيانًا لا أستطيع السيطرة على نفسي أيضًا "

اتم بيب حديثه:

اي لاعب مهما كان اسمهُ وحجمهُ في النادي إذا لم يؤدي بشكل جيد ويعطي كل ما عنده سيلعب بشكل اقل هذا هو معروف لدي لا تعطي كل ماعندك ؟ اعتذر منك ستكون على الدكة