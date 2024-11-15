انت الأن تتابع خبر "لقاء ثأري" .. موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة في الجولة الخامسة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد منتخب الفراعنه لينزل ضيفاً ثقيلاً على نظيره كاب فيردي، ضمن منافسات الجولة الخامسه من تصفيات امم إفريقيا 2025، مما جعل العديد يبحث عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، حتى يتمكنوا من مُتابعة أبرز حدث كروي في الوقت الحالي، والذي من المُنتظر أن يحمل منافسه قويه من جانب الرأس الأخضر، حتى يتمكن من إستعادة توازنه في مشوار البطوله

موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة

يُعد موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، من أبرز ما يهتم بمعرفته العديد من الجماهير العاشقه للمستطيل الأخضر، وبصفه خاصه الشعب المصري، الذي يرغب في تشجيع منتخبه الوطني، الذي تمكن من الفوز في كافة الجولات السابقه، وإدخال البهجه داخل نفوسهم، ليتربع على عرش المجموعه الثالثه برصيد 12 نقطه، أما عن منتخب كاب فيردي، فإنه متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، لذلك يأمل في الخروج من اللقاء بتيجة إيجابية، ليعزز من مساره، نظراً لأنه يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط فقط، ويكون موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقنوات الناقلة، يوم الجمعه الموافق 15 نوفمبر 2024، على أن يتم إنطلاق صافرتها في تمام الساعه السادسه مساءً بتوقيت القاهره، والسابعه بتوقيت المملكه العربيه السعوديه، على أرض “الملعب الوطني”، أما عن القنوات، فإنها من المُقرر أن تكون شبكة قنوات “بين سبورتس” القطرية والمشفرة، حيثُ أنها الوحيده التي لها كامل الأحقيه في إذاعة كافة مباريات البطوله.

قائمة منتخب مصر أمام كاب فيردي

تتسلح الفراعنه بتواجد، النجم عمر مرموش الذي تألق في الفتره الماضيه بالدوري الألماني، لتأتي القائمه على النحو الآتي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- المهدي سليمان- محمد عواد- مصطفي شوبير.

الدفاع: أحمد رمضان بيكهام- حسام عبد المجيد- حمدي فتحي- محمد أحمد ربيعه- محمد حمدي شرف- أحمد نبيل كوكا- أحمد عيد- محمد شحاتة.

وسط الميدان: محمود صابر- عمر كمال عبدالواحد- مروان عطية- محمود حسن تريزيجيه- نبيل عماد دونجا — ناصر ماهر- مصطفي فتحي- طاهر محمد طاهر- عمر مرموش- إبراهيم عادل- محمود عبد الحفيظ زلاكا

الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم

من المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني إلى أرض المباراه اليوم، بالتشكيله التاليه :