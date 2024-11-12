نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من الأهلي على حكم حبس إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مصدر مسؤول في النادي الأهلي على حكم حبس إمام عاشور لمدة 6 أشهر بتهمة الاعتداء على أحد أفراد الأمن في مشاجرة بمول الشيخ زايد، بعد قبول استئناف النيابة العامة ضد براءته.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن النادي سيظل داعمًا للاعب، حيث تم تكليف المستشار القانوني للنادي بمتابعة القضية، وهو نفسه محامي اللاعب.

من جهته، أكد محمد عثمان، محامي اللاعب، أنه فوجئ بالحكم الغيابي ضد إمام عاشور، لافتًا إلى أنهم لم يتم إعلامهم بتاريخ جلسة المحاكمة، مما يجعل الحكم غيابيًا.

وأضاف أن الحكم الغيابي يمكن الطعن عليه، وأن تقديم المعارضة سيساهم في وقف تنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قد أصدرت حكمًا بحبس إمام عاشور 6 أشهر، بعد قبول استئناف النيابة على حكم براءته في قضية الاعتداء على فرد أمن.