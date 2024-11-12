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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نجوم كرة القدم في السابقين من ريال مدريد وبرشلونة لمواجهة تاريخية في اليابان يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

"كلاسيكو الأساطير".. مواجهة تاريخية في اليابان

وتشمل قائمة نجوم ريال مدريد أسماء لامعة مثل روبرتو كارلوس وإيكر كاسياس ولويس فيغو (الذي ارتدى قميص برشلونة أيضًا)، بينما يمثل برشلونة أساطير مثل أندريس إنييستا الذي أعلن مؤخرًا اعتزاله كرة القدم، وتشافي هيرنانديز الذي كان مدربًا للفريق حتى الموسم الماضي.



وستكون المباراة بمثابة تكريم لمسيرة أندريس إنييستا الحافلة، حيث سيرتدي مرة أخرى قميص برشلونة بعد غياب دام 6 أعوام ونصف العام.



وبعد أن أمضى خمس أعوام في اليابان مع نادي فيسيل كوبي، اختار إنييستا "أرض الشمس المشرقة" لتكون المكان المناسب للاحتفاء بمسيرته.

وستقام المباراة على ملعب أجيوموتو في طوكيو، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتواجه فيها الفريقان في اليابان، وهي المباراة الثانية على التوالي بعد المباراة التي ستقام في الدوحة (قطر) يوم 28 نوفمبر (تشرين الثاني).

بالإضافة إلى إنييستا وتشافي، سيشاهد الجماهير أسماء لامعة أخرى مثل ريفالدو وخابيير ماسكيرانو وبويان ورافا ماركيز وجيولي وأدريانو وخابيير سافيولا الذين سيمثلون فريق أساطير برشلونة.

أما فريق ريال مدريد الأساطير، فسيضم بالإضافة إلى روبرتو كارلوس وإيكر كاسياس ولويس فيغو، أسماء أخرى مثل جوليو باوتيستا وستيف مكمانمان وسافيو بورتوليني وإيفان كامبو، مع احتمال إضافة بعض الأسماء المفاجئة.

وتشارك شركة (NSN)، التي شارك إنييستا في تأسيسها، في تنظيم هذا الحدث، وتتوفر تذاكر المباراة بالفعل عبر الموقع الرسمي للحدث ومنصة Lawson Tickets.