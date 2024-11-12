نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي تحكيمي مصري في كأس الأمم الأفريقية للمحليين الشان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة الحكام المشاركين في كأس أمم إفريقيا 2024 للمحليين " الشان " والتي تكونت 25 حكامًا رئيسيًا و 22 حكما مساعدين و13 حكام لتقنية الفيديو.

وتواجد الثنائي المصري محمود ناجي حكما للساحة وحسام عزب حجاج حكما لتقنية الفيديو.

ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي على الثنائي بقائمة حكام الفيديو بعد اجتيازهم الاختبارات التي اجريت في معسكر الكاف الشهر الماضي.

اختبارات منتظرة للحكام

ويخضع الحكام لسلسلة من الاختبارات، والتي تبدأ من 4 إلى 9 ديسمبر 2024، من أجل الاطمئنان على قدراتهم الفنية والتقنية في تقنية الفيديو لضمان تلبية متطلبات البطولة.

وتقام البطولة في كلا من كينيا، أوغندا، بداية من 1 إلى 28 فبراير 2025.