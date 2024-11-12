نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، الحارس السابق للأهلي ومنتخب مصر، عن آخر التطورات بخصوص إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، عن الفريق.

وأكد شوبير في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء أن ملف رحيل زيزو سيفتح مجددًا في شهر يناير المقبل، لمناقشة مستقبل اللاعب الذي لم يجدد عقده حتى الآن مع الزمالك.

وأوضح شوبير: "حتى يوم أمس، لم يتلق الزمالك أي عروض رسمية لضم زيزو، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع اللاعب للتجديد."

وأضاف أيضًا أن هناك تقارير سعودية تشير إلى اهتمام نادي الأخدود السعودي بضم زيزو، لكن والد اللاعب أكد أنه لا توجد تطورات جديدة حاليًا، مشيرًا إلى أن الأولوية تبقى لنادي الزمالك.

وختم شوبير حديثه قائلًا: "على الأرجح لن يحصل الزمالك على عرض كبير لزيزو في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نظرًا لأن عقده ينتهي بعد ستة أشهر، نأمل أن يُحسم هذا الملف بشكل يُرضي جماهير الزمالك، التي تعشق زيزو وتعتبره لاعبًا يستحق كل التقدير."