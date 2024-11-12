محمد الشناوي يفاجئ الأهلي بشأن موقفه من الاستمرار داخل القلعة الحمراء

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أحمد جودة - القاهرة -

فاجأ النجم الدولي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسئولي القلعة الحمراء بشأن ملف تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة بعدما تلقى العديد من العروض.

محمد الشناوي يحسم ملف تجديد عقده مع الأهلي

وأكد الإعلامي كريم رمزي، في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" محمد الشناوي يرغب في الاستمرار مع النادي الأهلي، وقد أبلغ محمد رمضان المدير الرياضي بذلك الأمر".

وأضاف:" محمد الشناوي من المقرر أن يجدد عقده مع النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم، ويتبقى فقط توقيع العقود من أجل الاعلان الرسمي عن تجديد العقد، واللاعب يرغب في الاعتزال داخل النادي".

وأشار كريم رمزي:" محمد الشناوي يحصل في الوقت الحالي على راتب 16 مليون جنيه مع النادي الأهلي، ولكن عند تجديد عقده سيتقاضى راتب 25 مليون في أول موسم، و30 مليون في الموسم الثاني ومثلهم في الموسم الثالث، وهو راتب أقل مما كان سيحصل عليه في حال الاحتراف في أي نادي آخر ".

ثم أوضح:" لم يكن هناك أي خلافات خلال مفاوضات محمد رمضان مع الشناوي، وكان هناك نقاشات فقط حول نسبة الإعلانات، وإمكانية احتساب نسبة المشاركة في المباريات مع الراتب".

وأتم:" كان هناك اتفاق شفهي بين محمد الشناوي وإدارة النادي الأهلي، يسمح للاعب بالرحيل لمدة موسم على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية الخليجية في حال وصول عرض مناسب ".

