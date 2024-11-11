نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يحدد مدة غياب ظهيره الأيمن بعد إصابته القوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لفريق ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية أثناء مباراة أستون فيلا ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

مدة غياب أرنولد

وغادر اللاعب المباراة في الشوط الأول من المباراة أمام أستون فيلا بالدقيقة 25 وشارك كونور برادلي بدلًا منه، وقد صرح المدرب آرني سلوت أنه هناك شكوك بخطورة الإصابة.

ونشرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أرنولد يعاني من إصابة في أوتار الركبة.

وتم تحديد مدة غيابه عن التدريبات والمباريات لمدة أسبوعين، وبالنسبة لعودته لا تزال محل شك وتم استبعاده من التواجد أمام ساوثهامبتون يوم 24 نوفمبر.

ويتربع ليفربول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك دوري أبطال أوروبا تحت قيادة، آرني سلوت، ويقدم الفريق أداء مميز خلال المواجهات.