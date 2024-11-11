نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأزمات تتوالى.. ريال مدريد يفقد خدمات ثنائي الفريق أمام الريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النادي الإسباني ريال مدريد، اليوم الإثنين، عن تشخيص الإصابات التي تعرض لها ثنائي الفريق رودريجو جويس ولوكاس فاسكيز.

وقد تعرض الثنائي للإصابة أثناء مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا،والتي إنتهت برباعية نظيفة، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

وأعلن المرينجي في بيانًا رسميًا: "تمت الفحوصات علي لاعبنا لوكاس فاسكيز من قبل الجهاز الطبي الخاص بالنادي، وأظهرت إصابته في العضلة المقربة الطويلة في الساق اليسرى، وحاليا وضعنا اللاعب تحت المتابعة".

وأشار البيان "وأجرينا الفحوصات علي لاعبنا رودريجو ايضًا،و تم التشخيص إصابته في العضلة المستقيمة الأمامية في الساق اليسرى".

وقد نشر فابريزيو رومانو خبير الانتقالات، على حسابه الرسمي بشبكة "إكس " :"فاسكيز يغيب عن الملاعب لمدة شهر، بينما يتراوح غياب رودريجو من 5 إلى 6 أسابيع بما في ذلك إعادة التأهيل ليكون جاهز بنسبة 100%".

وبهذا لن يشارك رودريجو وفاسكيز بمواجهة ريال مدريد ضد ليفربول يوم 27 نوفمبر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، التي ستقام على ملعب أنفيلد.