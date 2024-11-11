نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي: حسام حسن صنع حالة اجتهاد بين لاعبي الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة، عن انضمام مدافع الفريق محمد أحمد ربيعة إلى قائمة منتخب مصر، في معسكر نوفمبر الجاري.

وقال أحمد سامي، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: خبر انضمام محمد ربيعة للمنتخب أسعدني، وحسام حسن صنع حالة جيدة في الدوري بين اللاعبين، لأنه لا توجد مجموعة واحدة تنضم حتى لو كانت في مستوى سيء.

وواصل أحمد سامي: هذا هو المنتخب وما نعلمه هو اختيار الأجهز، والأهم هو أن تضم الأفضل في وقت الاختيار وليس بالتاريخ.

واختتم مدرب سموحة: ما فعله حسام حسن أمر جيد جعل جميع اللاعبين في حالة اجتهاد من أجل ارتداء قميص منتخب مصر الذي يُعد شرفًا للجميع.