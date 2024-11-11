نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف "ابن الأهلي" من الانتقال إلى الزمالك.. مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح ياسر ريان نجم الاهلى ومنتخب مصر الأسبق أن المغربى يحيى عطية الله لاعب الفريق الأحمر لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن رغم إمكانياته الكبيرة ويحتاج إلى تدريبات بدنية لإنقاص وزنه.

وأوضح ياسر ريان خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " نجلى أحمد ياسر ريان لم يوقع على عقود لانتقاله إلى الزمالك ولكن كان تفاوض وكيله فقط مع مسئولى الأبيض وكان من الصعب إتمام الأمر بسبب تاريخه وتاريخى داخل النادى الأهلى".

وأشار ياسر ريان " التؤام حسام وابراهيم حسن يسيروا على خطى محمود الجوهرى فى تدريب منتخب مصر وكانوا تعرضوا للظلم فى النادى الأهلى قبل انتقالهم إلى الزمالك حيث احد الاشخاص قام بنقل المعلومات بشكل خاطئ عنهم فى ذلك التوقيت ".

وتابع ياسر ريان " الإصابات أثرت عليا بشكل كبير حيث تعرضت للإصابة بالرباط الصليبى مرتين خلال مسيرتى وكان الإصرار والتحدى سبب إعتماد المدربين عليا فى التشكيل الأساسى للفريق الأحمر ".

وأختتم ياسر ريان حديثة " السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الاهلى يتعامل بنفس شخصية البرتغالى مانويل جوزية وهذا دائما ما يحتاجه لاعبو الفريق الأحمر على مر التاريخ بسبب كثرة النجوم داخل غرفة خلع الملابس ".

