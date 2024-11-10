بايرن يعزز صدارته وليفركوزن يسقط

بايرن يعزز صدارته وليفركوزن يسقطعزز بايرن ميونخ صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على مضيفه سانت باولي الصاعد حديثا لدوري الأضواء بهدف دون رد مساء السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وأحرز هدف الفوز للفريق البافاري لاعب الوسط جمال موسيالا في الدقيقة (22)، ليرفع بايرن رصيده في المركز الأول إلى 26 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن مطارده المباشر لايبزيغ. في المقابل، بقي سانت باولي في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وفي مباراة ثانية، تعادل لايبزيغ أمام بوروسيا مونشنغلادباخ دون أهداف، ليرفع لايبزيغ رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، في حين وصل رصيد مونشنغلادباخ إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

من جهته، فشل باير ليفركوزن، حامل اللقب، في الفوز للمباراة الثالثة تواليا في مختلف المسابقات بسقوطه في فخ التعادل بنتيجة (1-1) أمام مضيفه بوخوم صاحب المركز الثامن عشر والأخير.

وتقدم ليفركوزن بفضل مهاجمه التشيكي باتريك شيك في الدقيقة (18)، قبل أن يدرك بوخوم التعادل قبل دقائق من صافرة النهاية عبر الياباني كوجي ميوشي في الدقيقة (89).

ويحتل ليفركوزن المركز الرابع برصيد 17 نقطة. بينما حقق بوخوم نقطته الثانية فقط هذا الموسم بعد 10 مباريات.

وفي مباراة رابعة، خسر بوروسيا دورتموند، الذي خاض معظم المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد قائده إيمري دجان بالبطاقة الحمراء في الدقيقة (27)، أمام مضيفه ماينتس بنتيجة (1 ـ 3).

وسجل ثلاثية ماينتس كل من الكوري الجنوبي جاي-سونغ لي، وجوناثان بوركاردت، وبول نيبيل في الدقائق (36) و(45+3) و(54)، بينما أحرز الغيني سيرهو غيراسي هدف دورتموند في الدقيقة (40) من ركلة جزاء.

وتراجع دورتموند الذي تعرض لخسارته الرابعة هذا الموسم للمركز السابع برصيد 16 نقطة متقدما بفارق نقطة عن فيردر بريمن الفائز على ضيفه هولشتاين كيل (2 - 1)، وبفارق ثلاث نقاط عن ماينتس صاحب المركز الحادي عشر.