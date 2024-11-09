نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك يخطط لخطف صفقه ريال مدريد بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرًا، بخصوص الصراع القوي المنتظر بين ناديي برشلونة وريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي على صفقة قوية وحاسمة.

وأفادت الصحيفة الألمانية أن المدير الفني للنادي الإسباني برشلونة، هانز فليك، أشار بالموافقة للإدارة من أجل البدء في ضم أحد لاعبي بايرن ميونخ.

وأشار التقرير، أن فليك يخطط التعاقد مع ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ ولاعبه السابق، ألفونسو ديفيز، وذلك بالمجان خاصة بعد نهاية عقده في 30 يونيو 2025.

لكن ديفيز لم يوافق بعد على عرض بايرن ميونخ لتمديد عقده وبهذا يحق له التفاوض مع بداية يناير مع أي نادٍ للتعاقد والانضمام إليه في بداية يوليو 2025.

والجدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد تضع أعينها على ديفيد وبقوة وهناك شكوك أنهم قد بدأوا في المفاوضات مع اللاعب، وكذلك يوجد اهتمام ايضًا من جانب مانشستر يونايتد.

وبالتالي سنشهد صراعًا قويًا على ضم الكندي الدولي، لأنه حاليًا يعتبر من أفضل اللاعبين بهذا المركز في السنوات الأخيرة.