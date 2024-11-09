نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستكمل اليوم السبت فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز "ليج1"، بثلاث مواجهات مثيرة، والتي أنطلقت مساء أمس الجمعة، بمباراة مارسيليا وأوكسير.

استراسبورج يواجه موناكو في الدوري الفرنسي

يستعد استراسبورج لمواجهة قوية أمام موناكو "الجريح"، على أرضية استاد دو لامينو، ويدير اللقاء الحكم باستيان ديشبي.

ومن المقرر أن تقام المواجهة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسابعة بتوقيت السعودية وقطر، والثامنة بتوقيت الإمارات وعمان.

ويمكنكم متابعة اللقاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا على قناة bein sport 4.

لانس يستضيف نانت في الدوري الفرنسي

يستضيف لانس نظيره نانت والذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفي محمد، على أرضية ملعب بوليرت ديليليس، تحت صافرة الحكم كليمان توربين

وستقام المواجهة يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر وفلسطين، والتاسعة بتوقيت السعودية وقطر، والعاشرة بتوقيت الإمارات وعمان.

وستذاع المواجهة عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة bein sports2.

باريس سان جيرمان يحل ضيفًا ثقيلًا على أنجيه في الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على أنجيه، على أرضية استاد رايموند كوبا، تحت صافرة الحكم بينوا ميلو.

وتنطلق صافرة اللقاء، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

وستنقل مواجهة أنجيه وباريس سان جيرمان عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد على قناة bein sports 4.