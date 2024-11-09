نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، عددًا من المباريات القوية في مسابقة روشن السعودي، يأتي من أبرزهم مواجهة الخليج والفتح ضمن حسابات الجولة العاشرة.

الفتح يواجه الخليج في دوري روشن

يواجه الخليج الذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، نظيره الخليج السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر وتنقل المواجهة على SSC sport EXTRA 1.

الوحدة يستضيف ضمك في دوري روشن

يستضيف الوحدة نظيره ضمك، السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة والربع بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المواجهة على قناة SSC SPORT EXTRA 2.

التعاون يستعد لمواجهة قوية أمام الأخدود في دوري روشن

يستعد التعاون لمواجهة قوية أمام الأخدود، يوم السبت الموافق 9 نوفمبر 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة SSC SPORT HD1.

