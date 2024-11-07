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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، أهداف مباراة نيس وتفينتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لهذه النسخة.

أهداف مباراة نيس وتفينتي في الدوري الأوروبي

وتعادل الفريقين ايجابيًا بهدفين لمثلهما مساء اليوم الخميس على ملعب (أليانز ريفييرا) مساء اليوم الخميس من عمر البطولة.

وقص دان روتس نجم تفينتي شريط الأهداف بعد أن قام بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

وأحرز سام لامرز نجم تفينتي الهدف الثاني خلال الدقيقة 60 من عمر الشوط الثاني.

ومن أجل العودة سجل جيريمي بوجا لاعب نيس الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وأرف محمد علي شو يالهدف الثاني في الدقيقة 88 من عمر المباراة بعد تمريرة متقنة من كلوس.

ودخل نيس مباراته اليوم أمام تفينتي في الدوري الأوروبي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: بومبيتو، دانتي، يوسف ندايشيميي.

خط الوسط: ميلفن بارد، ندومبيلي، كامارا، توم أليكس لوشيه.

خط الهجوم: ديوب، جيتان لابورد، يوسف موكو.