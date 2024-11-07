لهذا السبب لم نستدعي مبابي.. ديشامب يكشف المستور

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن السبب الذي جعله مع الجهاز الفني عدم استدعاء كيليان مبابي إلى التوقف الدولي الحالي الذي سيدأ بمنتصف نوفمبر.

كان الإعلام الفرنسي قال إن كيليان مبابي قد طلب قبل ذلك عدم استدعائه إلى في المعسكرات المنتخب إلا في المباريات المهمة والحاسمة لأنه يريد قضاء مزيد من الوقت مع فريقه ريال مدريد حتى ينسجم.

انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة بصفقة انتقال حر، بعد رفضه تجديد عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

ديشامب يكشف المستور

قال ديشامب عن عدم مشاركة مبابي في تشكيلة فرنسا للمباريات المقبلة: "لقد أجريت مناقشات مع كيليان واتخذت قراري. الأمر أفضل بهذه الطريقة...".

"مبابي أراد أن يأتي معنا، ليس بسبب أي مشكلة أخرى".

نفى ديشامب فكرة أن يكون كيليان مبابي هو من طلب عدم الوجود مع منتخب بلاده مثلما قالت وسائل إعلام محلية عنه في الشهر الماضي.

