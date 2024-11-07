نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب غياب عبدالمنعم عن تشكيلة نيس أمام تفينتي في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرانك هايس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيس، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تفينتى في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت التشكيلة غياب المصري محمد عبد المنعم، نجم الدفاع بسبب تعرضه للإصابة في قدمه اليسرى خلال التدريبات.

موعد مباراة نيس وتفينتي في الدوري الأوروبي

وتنطلق مباراة نيس وتفينتي في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت "القاهرة" على ملعب "أليانز ريفييرا".

تشكيل نيس اليوم أمام تفينتي في الدوري الأوروبي