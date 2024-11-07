مرموش يقود تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام سلافيا براغ في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دينو توبمولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره فريق سلافيا براغ في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براغ في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "دوتش بانك بارك" مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد سلافيا براغ، في بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المُكرمة.

تشكيل آينتراخت المتوقع أمام سلافيا براغ

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: روبن كوخ، توتا، نامدي كولينز، ناثانيال براون

خط الوسط: محمود داهود، إلياس سخيري

خط الوسط المهاجم: أنسجار كناوف، جان ماتيو باهويا

خط الهجوم: هوجو إيتيكيتي، عمر مرموش

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.