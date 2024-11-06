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أحمد جودة - القاهرة - ‬أبدى مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، قلقه بشأن مستوى الفريق بعد الخسارة 1-3 أمام ضيفه ميلان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتلقيه الهزيمة الثانية على التوالي في كل المسابقات لأول مرة منذ أكثر من 3 أعوام، وأكد على ضرورة البحث عن حلول دون اللجوء إلى تغييرات جذرية.

أنشيلوتي ينفجر ويهدد بتغيير جذري لريال مدريد

وخاض ريال مدريد المواجهة بعد الخسارة الثقيلة 0-4 أمام برشلونة الأسبوع الماضي وعانى مجددا أمام الفريق الإيطالي سواء على مستوى الدفاع أو غياب الشراسة الهجومية.



وحث أنشيلوتي لاعبيه على الاستفاقة سريعًا للحيلولة دون الابتعاد كثيرًا عن أول ثمانية ضمن 36 فريقًا بدوري الأبطال، إذ يحتل حاليًا المركز 17 بـ6 نقاط من 4 جولات.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرًا صحافيًا يوم الثلاثاء: "يجب أن نشعر بالقلق، لا يلعب الفريق بصورة جيدة.

"الفريق ليس متماسكًا، نحتاج أن نكون أكثر تماسكًا وتنظيمًا، تلقينا الكثير من الأهداف.. الفريق غير منظم داخل الملعب ونحتاج العمل على ذلك.

"يجب علينا التركيز على معطيات اليوم، وهو أن الفريق ليس في أفضل حالاته واستعادة مستوانا بما يمكننا من المنافسة على اللقب في كل المسابقات".

وأقر أنشيلوتي بعدم اتزان فريقه ومعاناته دفاعيًا إذ تلقى 9 أهداف في آخر 3 مباريات وكانت جميعهًا على ملعبه.

وقلل من أهمية صيحات استهجان أطلقتها الجماهير ضد لاعبين أمثال أوريلين تشواميني وكيليان مبابي، اللذين تعرضا لانتقادات حادة من الجماهير والمحللين مؤخرًا، قائلا إن مشكلات فريقه جماعية لا فردية.

وأضاف: "ليست مشكلة حافز أو عقلية، إنه أمر جماعي يجب علينا تداركه سريعًا.

"داخل الملعب، ينقصنا شيء ولم نتمكن من تقديم أفضل مستوياتنا، يجب علينا تدارك الوضع لكن الليالي ستكون طويلة جدًا وعلينا أن نستعيد الصلابة التي افتقدناها.

"هذه المشكلة الكبرى، تلقينا عددًا كبيرًا من الأهداف بالنسبة لفريق عماده الصلابة.

"يجب علينا أن نتقبل الانتقادات والواقع، نريد أن نقدم أداء أفضل لأن من الصعب أن نصل إلى نهاية الموسم بهذه الصورة، يجب علينا أن ندافع بصورة أفضل وعلينا البحث عن حلول دون أن نفقد صوابنا بتغييرات جذرية".