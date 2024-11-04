نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرصد صفقتين من العيار الثقيل في صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن صفقات نادي ريال مدريد الإسباني، التي يسعي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يُعد لميركاتو قوي خلال الميركاتو الشتوي القادم، من أجل تدعيم صفوف البلانكو.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد يسعي للحصول على خدمات فريمبونج وفلوريان فيرتز ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني.

وأشارت الصحيفة بأن المسؤولين في ريال مدريد يرون بأن التعاقد مع فيرتز وفريمبونج سيزيد من قوة الفريق الملكي، خاصة وأن النادي يحتاج إلى خدمات ثنائي ليفركوزن.

يذكر أن فيريز يعد مطلب رئيسي لكبار الأندية الأوروبية، على رأسهم ريال مدريد ومانشستر سيتي وبرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

