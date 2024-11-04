نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي: الكرة الذهبية هي الفوز بأبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم يرغب المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، في الخوض كثيرًا في تقييم المستوى الرياضي أو ما حدث قبل أسبوع في الكرة الذهبية، احترامًا للمتضررين من إعصار دانا الذي ضرب إقليم فالنسيا، على الرغم من أنه قلل من أهمية الجائزة التي حصل عليها كأفضل مدرب، مؤكدًا أن الكرة الذهبية بالنسبة لي كانت في الأول من يونيو (حزيران)، عندما فاز الريال بدوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي: الكرة الذهبية هي الفوز بأبطال أوروبا

قال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي "أنا سعيد، الكرة الذهبية انتهت. يجب أن نهنئ جميع الفائزين، وهذا كل شيء. كرتي الذهبية كانت في الأول من يونيو (حزيران) عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا".

وذكر أنشيلوتي أن فينيسيوس لم يتأثر بعدم حصوله على الكرة الذهبية لأفضل لاعب كما توقع، وفوز الإسباني رودريغو هيرنانديز (رودري) بها.

وصرح المدرب المخضرم: "فينيسيوس طبيعي، مثلنا. لحسن الحظ أننا لم نلعب المباراة أمام فالنسيا، ولسوء الحظ كان لدينا الوقت الكافي للتحضير لهذه المباراة أمام ميلان، لقد تدرب بشكل جيد مثل الجميع".

وأضاف "أكرر؛ فينيسيوس حزين مثلنا لأنه يرى ما يحدث في فالنسيا، وليس لعدم فوزه بالكرة الذهبية".

واختتم بقوله "إنه أسبوع صعب لأنه ليس أسبوعًا عاديًا، ولكن ليس بسبب ما حدث في الكرة الذهبية. لقد حدث ذلك وهذا كل شيء. يجب أن نهنئ الفائزين، الأجواء المختلفة بسبب ما يحدث في إسبانيا".

ويستضيف الفريق الملكي ميلان غدًا في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري الأبطال على ملعب سانتياغو برنابيو.