نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورتو يقسو على إشتوريل برباعية في الدوري البرتغالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين بورتو وإشتوريل برايا، ضمن فعاليات الجولة العاشرة من بطولة الدوري البرتغالي الممتاز.

وحقق بورتو فوزًا كبيرًا على نظيره إشتوريل برايا برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الدراجاو معقل التنانين.

ملخص مواجهة بورتو وإشتوريل في الدوري البرتغالي

افتتح بورتو أولى أهدافه في اللقاء عن طريق مهاجمه الإنجليزي داني لوودر في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة من زميله مارتيم فيرنانديز.

ثم أضاف الجناح البرازيلي جواو بيدرو بيبي الهدف الثاني لبورتو في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

و مع الدقيقة 77، أحرز بورتو ثالث أهدافه في اللقاء عن طريق جناحه الأيسر البرازيلي ويندرسون جالينو، بعد صناعة متقنه من زميله مارتيم فيرنانديز.

وعاد الجناح البرازيلي ويندرسون جالينو مجددًا ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه بورتو في الدقيقة 87، بعد صناعة رائعه من زميله جواو ماريو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بورتو إلى النقطة 27 في وصافة الدوري البرتغالي بفارق 3 نقاط عن المتصدر سبورتنج لشبونة، بينما يتوقف رصيد إشتوريل عند النقطة 9 في المركز الثاني عشر.