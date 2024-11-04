نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وكيل كوكا يكشف حقيقة انتقاله إلى الخليج.. وموقفه من التجديد للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث عمر ناجي وكيل أعمال اللاعب أحمد نبيل كوكا، عن موقف النادي الأهلي من رحيل اللاعب للاحتراف الخارجي خلال الفترة الماضية، وحقيقية انتفاله إلى صفوف الزمالك أو أندية الخليج.



وقال عمر ناجي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: "ريو آفي البرتغالي طلب ضم كوكا من الأهلي عقب مشاركته في الأولمبياد".



وتابع: "إدارة الأهلي كانت ترحب برحيل كوكا لريو آفي البرتغالي لكن كولر رفض رحيله".



وواصل: "عقد كوكا ينتهي مع الأهلي في 2026 وتم فتح ملف تجديد اللاعب من جانب الأهلي".



وأوضح: "الأهلي قدم عرضا لتمديد تعاقد كوكا قبل قدوم محمد رمضان لكن قولنا الأمر بعيد وفقا لقيمة اللاعب الحالية".



وأضاف: "كوكا في طريقه للتجديد مع الأهلي مع الحصول على وعود بالرحيل حال وصول عرض أوروبي مناسب".

وشدد: "

من المستحيل أن ينتقل كوكا للزمالك وعمره ماهيعمل كدا، كوكا ابن من أبناء الأهلي وأحد كباتن الفريق ومستحيل أن يلعب للزمالك".



وأردف: "تلقينا عرضا خليجيا لكن كوكا كان واضحا الرحيل لأوروبا أو الاستمرار مع الأهلي".



واختتم عمر ناجي حديثه قائلًا: "كوكا يرغب في الاحتراف الأوروبي لكن في مكان مناسب لإمكانياته مع مدير فني يطوره".