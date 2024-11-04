نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاستعادة مستواه.. رمضان صبحي يتلقى نصيحة بالذهاب إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق، عن موقف رمضان صبحي لاعب بيراميدز من الانضمام إلى القطبين.

عبدالحليم ينصح رمضان صبحي بالانتقال إلى الزمالك

وقال عبدالحليم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الحل الوحيد لرمضان صبحي من أجل استعادة مستواه هو الانتقال لصفوف نادي الزمالك في أقرب وقت ممكن".

وأضاف:" محمود زلاكة لاعب جيد سيفيد الزمالك في حال الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وأكمل: "اشفق على نادي الإسماعيلي بسبب الأزمات المتكررة خلال الفترة الأخيرة من غرامات وإيقاف قيد مستمر".

