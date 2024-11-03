مانشستر يونايتد وتشيلسي يتعادلان في قمة الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد إيجابيًا أمام نظيره تشيلسي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح تشيلسي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، بعد رأسية من نونو مادويكي من داخل منطقة الجزاء.

ورفضت العارضة الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 2+45، بعد تسديدة من ماركوس راشفورد من داخل منطقة الجزاء.

وجاء أول أهداف اللقاء في الدقيقة 70 لصالح مانشستر يونايتد عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها راسموس هويلوند، نفذها برونو فيرنانديز بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح مويسيس كايسيدو في تسجيل هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 74، بعد ركلة ركنية على يسار منطقة جزاء مانشستر يونايتد، نفذها كول بالمر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها ويسلي فوفانا برأسية ليتابعها كايسيدو بتسديدة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة لقاءات، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهتين.