ثلاثي الزمالك تحت مجهر جوميز للتقييم قبل الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مسؤول في الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، قرر تقييم مستوى ثلاثي الفريق لحين فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعد تقديمه طلبا رسميا بخصوص رحيلهم.

ثلاثي الزمالك تحت مجهر جوميز للتقييم

وذكر المصدر في تصريحات صحفية، أن اللاعبين سيف فاروق جعفر ومحمد عاطف ومهاب ياسر سيظلون تحت المراقبة، حيث سيقوم جوميز بتحديد موقفهم النهائي من الاستمرار أو الرحيل في الميركاتو الشتوي.

كما أشار إلى أن جوميز أبلغ إدارة النادي بأن سامسون أكينيولا ليس ضمن خططه المستقبلية، وأنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

وأكد المدرب أيضا على حاجته لتدعيم صفوف الفريق بصفقات أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات القادمة.

في سياق آخر، حقق نادي الزمالك فوزا في الجولة الأولى من مسابقة دوري Nile على البنك الأهلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام.