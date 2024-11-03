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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الفوز على نظيره فريق إسبانيول في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد في الدوري الأسباني.

وفاز برشلونة على إسبانيول بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من لقاءات الليجا لهذه النسخة.

برشلونة يقسو على إسبانيول بثلاثية ويعزز صدارته لـ الليجا

وافتتح داني أولمو نجم برشلونة التسجيل بوضع الهدف الأول في الدقيقة 12 من عمر اللقاء وبمساعدة من لامين يامال.

وفي الدقيقة 23 عزز رافينيا نجم برشلونة بالهدف الثاني بمساعدة من الشاب كاسادو.

وأردف أولمو بالهدف الثالث بمساعدة من بالدي في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 63 سجل خافي بوادو نجم اسبانيول هدف التقليص بتمريرة من روميرو.

وبهذا الفوز يرفع برشلونة صدارته إلى النقطة 33 في صدارة الترتيب ويتجمد رصيد إسبانيول عند المركز السابع عشر برصيد عشر نقاط.

