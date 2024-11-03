نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو تونس.. الترجي يقضي على النجم الساحلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الترجي هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-0 على مضيفه النجم الساحلي، ليعود للانتصارات في الدوري التونسي الممتاز، اليوم الأحد.

رفع الترجي الذي فاز للمرة الثالثة في سبع مباريات رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد النجم الساحلي عند خمس نقاط في المركز 13.

وهز زياد بوغطاس لاعب النجم الساحلي شباكه بالخطأ، ليمنح الترجي التقدم في الدقيقة 63، بعدما اصطدمت به تسديدة أطلقها يوسف بلايلي.



وضمن هدف إلياس موكوانا الفوز للفريق الزائر قرب النهاية بعد عمل فردي رائع من الجانب الأيسر.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على المباراة، وأبعد أمان الله مميش حارس الترجي كرة خطيرة من فراس شواط في الدقيقة 38، قبل أن يتصدى بعدها مباشرة لتسديدة وليد القروي.

وكان يوسف بلايلي قريبا من افتتاح النتيجة فور بداية الشوط الثاني لكنه سدد فوق العارضة.