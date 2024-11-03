فوز السكة الحديد وتعادل وادي دجلة والقناة في جولة نارية بدوري المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - فوز السكة الحديد وتعادل وادي دجلة والقناة في جولة مثيرة بدوري المحترفين

أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة لدوري القسم الثاني (ا )لدوري المحترفين عن التالي..

- إقتنص فريق السكه الحديد بقياده احمد عبد الرؤوف ثلاث نقاط غالية بعد فوزه على فريق طنطا بقيادة محمد حليم بهدف دون رد سجله محمد جبس في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقياده ياسر الكناني بهدف لمثله حيث تقدم الكهرباء بهدف شيكا في الدقيقة

34 من الشوط الأول.

وخطف كريم حلاوه هدف وادي دجلة في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

- تعادل فريق القناة يقياده أحمد العجوز مع فريق المنصورة بقياده ايمن المزين بهدفين لكل منهما.

تقدم القناة بهدف مصطفى سلطان في الدقيقة 34 من الشوط الأول.وتمكن فريق المنصورة من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق محمود نيمار وعبد الله سليمان.

واستطاع ساديكو خطف تسجيل الهدف الثاني للقناة.

- تعادل فريق المصرية للاتصالات بقياده عمرو أنور مع فريق منتخب السويس بقياده أحمد عبد المقصود سلبيًا

- تعادل فريق ابوقير للاسمده بقياده محمد عطيه مع فريق لافيينا بقياده أحمد صلاح سلبيًا.