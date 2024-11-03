عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رود فان نيستلروي، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز، نصير مزراوي.

خط الوسط: كاسيميرو، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد، أليخاندرو جارناتشو.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

