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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن هجوم نادي الزمالك سيتأثر بشكل كبير بعد إصابة زيزو بتمزق في العضلة الخلفية وغيابه لمدة لن تقل عن أسبوعين.

شبانة: إصابة زيزو تزيد من معاناة جوميز

وأضاف شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن البرتغالي جوميز وجد نفسه في ورطه حقيقية قبل مباراة سموحة المقبلة في الدوري في ظل إصابة ناصر مهارات أيضا وعدم تقديم البولندي كونراد ميشالاك ما يشفع له للاعتماد عليه أساسيا.

واتم شبانة بأن جوميز يأمل بأن يلحق زيزو بمباراة المصري في الدوري عقب فترة التوقف الدولي.