نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرفض التعاقد مع لاعب الأهلي في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تردد اسم نادي الزمالك في أروقة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث أثيرت تكهنات حول التعاقد مع أحد نجوم الأهلي، بعد تأكيد مغادرته القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

الزمالك لا ينوي ضم بيرسي تاو

يأتي ذلك بعد أن قررت إدارة الأهلي عدم تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وبحسب ما أفادت به التقارير، فإن نادي الزمالك لا ينوي ضم بيرسي تاو، الجناح الدولي الجنوب إفريقي، رغم تأكد رحيله عن الأهلي، حيث لم يدرج محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأحمر، اللاعب ضمن قائمة التجديدات القادمة.

وأشار المصدر إلى أن قرار الزمالك برفض ضم بيرسي تاو يعود إلى تركيز الإدارة على تعزيز استقرار الفريق ومنافسة الألقاب، إضافة إلى عدم بدء المفاوضات مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض.

وأكد المصدر أن الزمالك لن يتعجل في مسألة الانتقالات، وأن الإدارة ستحدد مطالب الجهاز الفني في الوقت المناسب، بعد جلسات مع جوميز لمناقشة احتياجات الفريق للموسم الجديد.