نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العروض الخليجة تنهال على نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مقرب من النجم علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، بأن هناك اهتمامًا من عدة أندية خليجية بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي في حال رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

أندية خليجية تسعى لضم معلول حال رحيله عن الأهلي نهاية الموسم

ووفقًا لتصريحات المصدر، فإن أندية من قطر والإمارات والسعودية تترقب موقف علي معلول مع الأهلي، وتستعد لبدء مفاوضات رسمية معه إذا قرر إنهاء مسيرته مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن هناك اهتمامًا من أندية كبرى في الدوريات الخليجية بالتعاقد مع ظهير الأهلي الأيسر، وذلك لما يمتلكه علي معلول من خبرات كبيرة اكتسبها خلال السنوات الثماني التي قضاها مع الأهلي.

يُذكر أن الأهلي يختتم تدريباته مساء اليوم، الجمعة، استعدادًا لمواجهة سيراميكا غدًا على استاد القاهرة، في بداية مشوار الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز.

