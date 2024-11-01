نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقرار كولر.. استبعاد 4 لاعبين من تشكيل الأهلي الأساسي أمام سيراميكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحسم ملامح التشكيلة المتوقعة للمارد الأحمر في المباراة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، والتي ستقام غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

قرار كولر بشأن الرباعي المستبعد

كشف مصادر مقربة من الأحمر أن أربعة لاعبين من الأهلي باتوا خارج حسابات كولر لمواجهة سيراميكا، حيث سيتم استبعاد كل من محمد الشناوي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، وطاهر محمد طاهر. جاء هذا القرار في إطار سياسة التدوير التي يتبعها المدير الفني، بهدف منح اللاعبين فرصة للراحة والتعافي في ظل ضغط المباريات التي خاضها الفريق مؤخرًا.

التغييرات المحتملة في التشكيل

يتوقع أن يشارك مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي بدلًا من محمد الشناوي. كما من المتوقع أن يلعب عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن نظرًا لإصابة محمد هاني، على أن يتواجد أكرم توفيق في خط الوسط. وفي خط الهجوم، يتوقع مشاركة محمد مجدي أفشة بدلًا من إمام عاشور، وبيرسي تاو على حساب طاهر محمد طاهر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا

من المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي في مواجهة سيراميكا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة، مروان عطية، أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ستقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الثامنة مساء غدًا السبت، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. تأتي هذه المباراة بعد أيام من فوز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، مما يزيد من حماس الجماهير وترقبهم لمشوار الفريق في الدوري.