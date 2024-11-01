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أحمد جودة - القاهرة - افتتح اتحاد تنس الطاولة اليوم، باب الترشح لمجلس إدارة الاتحاد في دورته المقبلة 2024-2028، بعد النتائج المخيبة للآمال التي تحققت في الدورة الماضية من دورة الألعاب الأولمبية، والتي كان يترأس الاتحاد وقتها الأستاذ معتز عاشور.

قائمة تامر وفقي تتقدم بأوراق ترشحها لاتحاد تنس الطاولة

وتقدم 5 من القائمة التي يترأسها العميد مهندس تامر وفقي، وهم تامر وفقى على مقعد الرئيس، والمهندس عبد العزيز السيسى على مقعد النائب، والمحاسب محمود اباظه على منصب أمين الصندوق، ومعهم في العضو كلا من الأستاذ أشرف عاشور، والأستاذ محمود لاشين.

وسوف تستكمل القائمة على المقعدين تباعًا، قبل غلق باب الترشح في السابع من شهر نوفمبر الجاري، قبل اجراء الانتخابات في الثالث عشر من ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن معتز عاشور تقدم بأوراق ترشحه على مقعد الرئيس صباح اليوم.

يُذكر أن المهندس تامر وفقي كان عضو مجلس إدارة الاتحاد دورتين من قبل، والمهندس عبدالعزيز السيسي شغل منصب عضو مجلس ادارة الاتحاد من 2012-2021، ونائب رئيس اتحاد شمال إفريقيا لتنس الطاولة 2016-2020، أما المحاسب محمود أباظة فهو نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجت، ومدير فني سابق لمنتخب مصر ونادي الزمالك وعدد من الأندية.

ولعب محمود لاشين لعبة تنس الطاولة لعدد من الأندية المصرية منها سموحة وطنطا، واحترف لمدة 3 سنوات في تركيا، وتولى تدريب نادي سموحة، وعمل حكمًا دوليًا، وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد عن الدورة الانتخابية 2021-2024، فيما جاء أشرف عاشور عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة الحالي، وعمل في نادي الزمالك كلاعب ومدرب ورئيس جهاز، وكان مدربًا ولاعبًا في منتخب مصر القومي، وعضو مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهور.