نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام بطولة العالم لكرة السرعة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم مساء اليوم بطولة العالم لكرة السرعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، والتي تستضيفها مصر فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من ٣١ أكتوبر الجاري حتى ١ نوفمبر المقبل.

ختام بطولة العالم لكرة السرعة

يذكر ان البطولة نظمت بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكره السرعة بقياده أحمد لطفي رئيس الاتحاد هذا وقد حضر حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والنائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه والمستشار عمرو حسين نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس العربي والافريقي واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري ورؤساء اتحادات الوفود المشاركه بالبطوله هذا بجانب الحضور الجماهيرى المميز.

يذكر أن البطولة أقيمت بمشاركة أكثر من 13 دوله على رأسهم مصر وتونس وليبيا والمغرب والسعوديه والعراق والكويت وفلسطين، بجانب فرنسا والهند وبولندا والمانيا وغيرهم، وأكثر من 140 لاعب ولاعبه.

من جانبه ابدى النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعة، سعادته البالغة بعد نجاح البطولة وإشادة الوفود المشاركة بالتنظيم مؤكدا ان أهمية هذه البطولة ستعكس صورة مصر الحقيقية للعالم.

كما وجه النائب أحمد الخطيب،الشكر للدكتور اشرف صبحي بعد الحضور مؤكدا أن بطولة العالم جاءت بعد دعم منقطع النظير من قيادات الدولة، للظهور بشكل رائع في هذا الحدث التاريخي المرتقب، في إطار استكمال سلسلة النجاحات التي تحققت مؤخرًا