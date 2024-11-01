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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام بريطانية عن مفاجأة بشأن الراتب الذي سيحصل عليه المدرب الجديد في مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يُغضب أموريم في أول قراراته

قالت صحيفة ذا صن إن "النادي الإنجليزي الذي يستعد للإعلان عن التعاقد مع روبن أموريم ليتولى تدريب الفريق، لن يتحمل أعباءً مالية كبيرة".

وأوضحت "مانشستر يونايتد قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد أموريم مع سبورتينغ لشبونة، والذي بلغ 8.3 ملايين جنيه إسترليني".

وأضافت "المدرب البرتغالي سيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه المدرب السابق، الهولندي إريك تن هاغ".

وتابعت "أموريم سيوقع عقدًا يمتد عامين ونصف العام بقيمة سنوية تصل إلى 6.5 ملايين جنيه إسترليني، ورغم الراتب المرتفع، فإنه لا يزال أقل من راتب تن هاغ، الذي كان يحصل على 6.75 ملايين جنيه إسترليني بعد توقيعه على تمديد لمدة عام واحد في الصيف الماضي".

وزادت "مانشستر يونايتد خفض راتب تين هاغ بنسبة 25% نتيجة فشله في تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، ما أدى إلى تقليص أجره من 9 ملايين جنيه إسترليني إلى 6.75 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الحالي".