نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال ضد النصر في كلاسيكو دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام النصر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

يلتقي العالمي مع ضيفه الزعيم، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر 2024 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر

‎في حراسة المرمى: ياسين بونو.

‎في خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي.

‎في خط الوسط: سافيتش، ناصر الدوسري، ليوناردو.

‎في خط الهجوم: مالكوم، ميتروفيتش، سالم الدوسري.

وتنقل مباراة الكلاسيكو بين النصر والهلال عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.