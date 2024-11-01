نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر ضد الهلال في كلاسيكو دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو المنتظرة أمام الهلال، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد النصر ينزل الزعيم ضيفًا ثقيلًا على نظيره النصر، مساء اليوم الجمعة الموافق الأول من نوفمبر 2024 على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل النصر المتوقع أمام الهلال

‎في حراسة المرمى: بينتو.

‎في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

‎في خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

‎في خط الهجوم: أنجيلو، كريسيتانو رونالدو، ساديو ماني.

وتنقل مباراة الكلاسيكو بين النصر والهلال عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.