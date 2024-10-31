جيوفاني إلبر: بايرن ميونخ يراقب عمر مرموش.. وهذا رأيي في مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف جيوفاني إلبر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ ومنتخب البرازيل السابق، عن سعادته بتألق النجم المصري عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ولاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال الفترة الماضية.

جيوفاني إلبر: بايرن ميونخ يراقب عمر مرموش

وأكد جيوفاني إلبر في تصريحاته له عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي، المُذاع عبر القناة الأولى المصرية: "عمر مرموش لاعب عالمي ويلعب بطريقة أوروبية ولا أحد يختلف على أدائه في الملعب، ولا احتاج لتقديم توصية لنادي بايرن ميونخ من أجل ضمه، فهو لاعب كبير وأي فريق يتمنى ضمه وهم بالفعل يراقبوا ما يقدمه اينتراخت فرانكفورت في البطولة الالمانية".

وأضاف: "محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لاعب عالمي ويخدم منتخب مصر بفضل قيمته التسويقية العالية".

وعند سؤاله عن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، أوضح: "مارسيل كولر لاعب عنيد وهذه كانت شخصيته في الملعب وهو مدرب دومًا يفضل تحقيق الانتصارات ولعبت معه في جراسهوبرز السويسري حينما كنت شابا وهو كان يقترب من إنهاء مسيرته في الملاعب، كولر مدرب رائع مثلما كان لاعبًا مميزًا أيضًا".



وعن فربه من أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، قال: "أنا وميدو لو لعبنا في فريق واحد كنا سنحقق فوزًا متتاليًا وأحب ميدو على المستوى الشخصي".

وتابع: "أنا سعيد جدًا أن أحمد حسام ميدو متابع اللقاء معي على التليفزيون المصري ودائمًا سعيد جدًا أنه متألق في مجال التحليل وأتمنى أن ألتقى به قريبًا".

وواصل: "ميدو مهاجم قوي ويخيف دفاعات الخصوم ويستطيع فتح المساحات لزملائه من أجل التسجيل أيضًا".

واستدرك: "لعبت في العديد من الأندية وكان حلمي اللعب مع فريق فلامنجو البرازيلي، وأنا سعيد جدًا بما حققته خلال مسيرتي الاحترافية وأنا حاليا اعمل مستشار فني لنادي بايرن ميونخ ووصلت ألمانيا منذ فترة بسيطة وسأشارك في فعاليات كثيرة معهم ولن أنسى الفترة العظيمة التي لعبت فيها مع البايرن واشكرهم انهم لم ينسوا ما قدمته لهم".

وعلق إلبر: "بايرن ميونخ "عائلة" ولا ينسوا ابدًا من لعب لهم ويحاولون دومًا البحث عن عمل داخل النادي لمن لعب معهم وأنا سعيد أننى لعبت لأحد أكبر الأندية في أوروبا والعالم وهو البايرن".

ثم اكمل: "بايرن ميونخ فريق عنيد، وستحاول تحسين أدائهم ولن يقبلوا بتكرار الخسارة أمام برشلونة برباعية بدوري أبطال أوروبا وتحدثت مع اللاعبين وتعاهدوا على تحقيق الفوز في كل المباريات القادمة".

وعن رونالدو، اردف: "رونالدو الظاهرة براند عالمي والجميع كان يعمل له ألف حساب حينما كان لاعبًا.. نعم المنتخب البرازيلي يعاني حاليا مقارنة بالأجيال السابقة فيما يخص قلة اللاعبين المميزين في اللعب كمهاجم رقم 9 وهو ما تعاني منه أيضًا أغلب منتخبات واندية العالم".

وعن تتويج رودري بالكرة الذهبية: "علينا احترام اختيار الإسباني رودري المتوج بجائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم وابارك له التتويج بهذه الجائزة فهو لاعب ممتاز وعالمي بغض النظر عن عدوى تتويج البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد ومنتخب البرازيل بالجائزة".

واختتم إلبر: "كنت سأكون سعيدًا لو لعبت بجوار ليونيل ميسي وجود بيلينجهام قبل اعتزالي الكرة، وكنت أخاف كثيرًا حينما كنت أواجه المدافع الهولندي السابق لفريق مانشستر يونايتد ياب ستام على ارضية الملعب".