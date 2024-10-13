نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على استبعاد ثلاثي الأهلي من السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر، على استبعاد ثلاثي الشباب محمد عبد الله، سمير محمد، ومصطفى أبو الخير من قائمة الفريق التي ستسافر إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس السوبر المصري التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر.

قائمة الأهلي المسافرة للإمارات

بعد الاستبعاد، اصطحب كولر قائمة مكونة من 25 لاعبًا إلى الإمارات للمشاركة في البطولة، وضمت القائمة:

حراسة المرمى : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. خط الدفاع : عمر كمال، خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

: عمر كمال، خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، يحيى عطية الله، كريم الدبيس. خط الوسط : مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم وليد، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، عمر الساعي، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

: مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم وليد، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، عمر الساعي، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم "كهربا".

في سياق متصل، أتم مسئولو الأهلي خلال الساعات الأخيرة الترتيبات النهائية لرحلة الإمارات، حيث تم التنسيق مع السفارة المصرية في الإمارات لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وخوض مباريات السوبر المصري.

وسيبدأ الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 أكتوبر، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في مواجهة حاسمة لتحديد بطل السوبر.