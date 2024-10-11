ألمانيا تعبر عقبة البوسنة بنجاح

ألمانيا تعبر عقبة البوسنة بنجاحتغلب منتخب ألمانيا على مضيفه البوسنة والهرسك 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

سجل دينيز أونداف هدفي المنتخب الألماني في الدقيقتين (30) و(36)، وسجل لمنتخب البوسنة والهرسك إدين دجيكو في الدقيقة (70).

وفي مباراة أخرى أقيمت لحساب نفس المجموعة تعادل منتخب هنغاريا مع نظيره الهولندي بهدف لمثله.

وتقدم المنتخب الهنغاري بهدف سجله رولاند سالاي في الدقيقة (32)، وتعادل المنتخب الهولندي بهدف أحرزه دينزل دومفريس في الدقيقة (83).

وأكمل المنتخب الهولندي اللقاء بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة (79)، بعد طرد فيرجيل فان دايك.

وبهذه النتائج، تصدر المنتخب الألماني المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تواجد المنتخب الهولندي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وتواجد منتخب هنغاريا في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما توقف رصيد منتخب البوسنة عند نقطة في المركز الرابع والأخير.

وفاز منتخب التشيك على ضيفه منتخب ألبانيا بهدفين دون رد، سجلهما توماس شورى في الدقيقتين (3) و(63)، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بالمستوى الثاني.

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس الجولة وفي ذات المجموعة، فاز منتخب أوكرانيا على ضيفه جورجيا بهدف نظيف أحرزه ميخايلو مودريك في الدقيقة (35).

وبهذه النتائج، حافظ منتخب جورجيا على صدارة المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب التشيك، فيما ظل منتخب ألبانيا في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيم حصد منتخب أوكرانيا أول ثلاث نقاط له ليتواجد في المركز الرابع.

وقلب منتخب سلوفاكيا تأخره بهدفين إلى تعادل 2 - 2، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى في المستوى الثالث.

وسجل للسويد ياسين العياري وكين سيما في الدقيقتين (25) و(32)، وسجل لمنتخب سلوفاكيا ديفيد ستريلتس في الدقيقتين (44) و(72).

وضمن نفس الجولة ولحساب المجموعة نفسها، تغلبت إستونيا على أذربيجان بثلاثة أهداف لواحد.

وسجل لمنتخب إستونيا كل من إيوان ياكوفليف وفلاسيي سينيافسكيي وروكو روبرت شين في الدقائق (32) و(45) و(72)، وسجل هدف أذربيجان تورال بايراموف من ركلة جزاء في الدقيقة (2+45).

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب السويد المتصدر، ويحتل منتخب إستونيا المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يتواجد منتخب أذربيجان في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

وتعادل منتخب ويلز مع مضيفه أيسلندا 2 - 2 في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الرابعة بالمستوى الثاني.

وسجل هدفي ويلز بيرنان جونسون وهاري ويلسون في الدقيقتين (11) و(30)، فيما سجل هدفي منتخب أيسلندا لوجي توماسون في الدقيقة (69)، وداني ورد، لاعب ويلز، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (72).

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس الجولة وذات المجموعة، فاز المنتخب التركي على ضيفه مونتينيغرو بهدف نظيف سجله عرفان كان قهوجي في الدقيقة (69)، وبهذه النتائج رفع المنتخب التركي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، وتواجد منتخب ويلز في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، فيما احتل منتخب أيسلندا المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وظل منتخب مونتينيغرو بلا رصيد في المركز الأخير.