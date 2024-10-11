انت الأن تتابع خبر أرقام مميزة لـ حسام حسن مع منتخب مصر قبل موقعة موريتانيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستعد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر لخوض مباراتين أمام موريتانيا خلال معسكر أكتوبر الجاري، حيث تعد مباراة الليلة هي السابعة للعميد حسام حسن مع الفراعنة خلال مشواره التدريبي مع المنتخب والذي انطلاق في 6 فبراير الماضي.

وخاض حسام حسن

كمدرب 6 مباريات «2 ودية و4 رسمية» حقق المنتخب خلالهما الفوز فى 4 مباريات والتعادل فى مباراة والهزيمة في أخرى، بينما سجل لاعبو المنتخب تحت قيادة العميد – خلال المباريات الستة، 13هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

وقاد حسام حسن منتخب مصر في بطولة بطولة كأس عاصمة مصر الودية وحقق الفوز على نيوزيلندا بهدف، فيما خسر أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفان.

كما قاد الفراعنة في مباراتي الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2026، حقق الفوز على بوركينا فاسو بهدفان مقابل هدف، ثم تعادل مع غينيا بيساو، لتتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 10 نقاط.

هذا، بالإضافة إلي الفوز على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، ثم الفوز أمام بوتسوانا برباعية نظيفة في الجولة الثالثة، ليتصدر مجموعته أيضا برصيد 6 نقاط .

ويسعى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، إلى مواصلة الانتصارات في التصفيات الأفريقية، بهدف تحقيق العلامة الكاملة وحسم التأهل مبكرا عن المجموعة الثالثة التي تضم الرأس الأخضر وبوتسوانا أيضا.

موعد مباراة منتخب مصر أمام موريتانيا

تنطلق مباراة منتخب مصر أمام نظيره الموريتاني في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيتي القاهرة ومكة المكرمة، بينما يكون موعد اللقاء في الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تنقل مباراة مصر وموريتانيا بشكل حصري عبر شبكة قنوات بين سبورتس، إضافة لقناة أون تايم سبورتس عبر ترددها الأرضي.

ويلعب منتخب مصر مباراة الجولة الرابعة للتصفيات أمام المنتخب الموريتانييوم الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب “شيخا ولد بيديا”، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

قائمة منتخب مصر لمباراة موريتانيا