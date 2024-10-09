نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، تشكيل الفريق لمواجهة روسيا الودية التي في الرابعة عصرا باستاد الإسكندرية.

أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر 2007 لمواجهة روسيا وديا

يضم التشكيل كل من اياد تامر في حراسة المرمي، محمد عوض واياد مدحت وأحمد متولي وعبد الرحمن عادل ومحمد هيثم وزيدان ناجح ومصطفى غلوش ويوسف محمود شيكا وعمر العزب ومحمد عاطف.



يضم الجهاز الفني لمنتخب 2007 كلا من أسامة نبيه مديرا فنيا وحمادة أنور مديرا للمنتخب وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى ود ايمن فريد طبيبا ود محمد محروس أخصائي علاج طبيعي وأحمد ممدوح مدلك وأحمد عصام محلل أداء وعلاء سعيد مسئول مهمات.

