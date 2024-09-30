مدرب باريس سان جيرمان يشيد بـ أرتيتا ويوجه رسالة نارية لـ عثمان ديمبيلي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بمواطنه ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، مؤكدا أنه من أفضل المدربين في العالم. ويستعد أرسنال لملاقاة نظيره باريس سان جيرمان غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، علي أرضية ملعب الامارات، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا. وتحدث لويس إنريكي مدرب العملاق الفرنسي في المؤتمر الصحفي لمباراة أرسنال، قائلًا "ميكيل هو أحد أفضل المدربين في السوق في الوقت الحالي، لقد نجح في تغيير حظوظ أرسنال من فريق بلا انتصارات إلى واحد من أفضل الفرق في العالم التي تتنافس على الألقاب". وأضاف إنريكي " أود أن أقول إنهم أفضل فريق في أوروبا يلعب دون الكرة، إنه مدرب رائع وشخص رائع".

لويس إنريكي يكشف سبب استبعاد ديمبيلي عن مواجهة أرسنال

وعن سبب غياب لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي عن مواجهة الجانرز، أجاب مدرب باريس سان جيرمان "لن أصنع مسلسلا تلفزيونيا من هذا، لا توجد أي مشاكل بيننا، هذا غير صحيح على الإطلاق، الأمر يتعلق فقط بمسؤوليات اللاعب، لم يلتزم أحد بتوقعات الفريق أو يحترمها، فهذا يعني أنه غير مستعد للعب".

وأكمل حديثه، قائلًا "هذه المباراة مهمة للغاية وأريد أن يكون جميع لاعبي فريقي على أتم الاستعداد، لذلك قررت استبعاده، أريد الأفضل لفريقي وهذه هي وظيفتي".

وأوضح "هذه الظروف صعبة ويجب عليك اتخاذ قرارات صعبة، لكنني ملتزم بقراراتي بنسبة 100%، ومتأكد بنسبة 100% من القرار الذي اتخذته، هذا لا يعني أن هذا القرار لا رجعة فيه، أحظى بدعم رئيس النادي والمدير الرياضي".

وأختتم لويس إنريكي حديثه، قائلًا "أنا هنا لإنشاء فريق وفي المستقبل قد يشمل ذلك عثمان ديمبيلي، فقط لكي أكون واضح".

وحقق العملاق الفرنسي الفوز في أولي مبارياته في بطولة دوري أبطال أوروبا علي حساب جيرونا الإسباني بهدف نظيف.