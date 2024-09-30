إسلام حمص: المشاركة المصرية في بطولة العالم للمياه المفتوحة " تدعو للفخر "

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد إسلام حمص،رئيس منطقة بورسعيد للغوص والإنقاذ والمدير الإداري لمنتخب مصر للسباحة بالزعانف، أن المشاركة المصرية في بطولة العالم للمياه المفتوحة شئ يدعوا للفخر.



وأضاف " حمص " في تصريحات خاصة للفجر الرياضي: أن بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا في مدينة مارسيليا الفرنسية، قد شهدت تنافس كبير بين اللاعبين من مختلف دول العالم، وأن لاعبي منتخبنا خاضوا البطولة بكل ثقة، حيث يملكون قدرات بدنية وفنية عالية جعلتهم يخوضون السباقات بكل شراسة وأن هذا ليس بجديد عليهم، فالسيطرة على البطولات الكبرى في لعبة السباحة بالزعانف أو الإنقاذ أصبحت من أساسيات المشاركة في أي بطولة.



وأوضح رئيس منطقة بورسعيد للغوص والسباحة أن قوة منتخبنا الوطني ولاعبيه بفضل جهود سامح الشاذلي،رئيس الإتحادين المصري والعربي ونائب رئيس الإتحاد الدولي، فتحت رايته أصبحت المنافسة المصرية واضحة وأصبح حلم السباح المصري،ليس المشاركة المشرفة فقط بل حصد الميداليات أيضا ".

و إختتم المدير الاداري في تصريحاته قائلا أنه سعيد بنجاحات المنتخب، وأن الإنجازات التي يحققها المنتخبات التابعة لإتحاد الغوص والإنقاذ تضيف لسجل إنجازات الرياضة المصرية، وترسم خارطة طريق رياضية جديدة نحو مزيد من المشاركات والنجاحات، وأن المعسكرات الدائمة التى ينظمها الإتحاد بفكر الكابتن سامح الشاذلى تؤتي ثمارها بالتتويج في البطولات.